Seit über einem Monat stehen das Schulzentrum Mössingerstraße und die WI'MO in Klagenfurt ohne Kantinen da. Der Pächter verstarb unerwartet, der Betrieb musste somit eingestellt werden. Vor allem die HTL und das Gymnasium in der Mössingerstraße haben mit der ungewöhnlichen Lage zu kämpfen. Denn nicht nur der Kiosk, auch die Kantine, in der warmes Essen für rund 200 Jugendliche in der Nachmittagsbetreuung gekocht wurde, steht derzeit still.