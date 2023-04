"Habe ich mir das eingebildet oder hat es gestern am späten Abend wieder ein Erdbeben gegeben?", fragte eine Liebenfelserin am Dienstagvormittag.

Am späten Sonntagabend bebte in Kärnten die Erde. Im Epizentrum im Bezirk St. Veit zeigte der Seismograph einen Wert von 3,8 auf der Richterskala an. Das war Gesprächsthema Nummer eins am Montag, kaum jemand hat nichts gespürt, speziell in St. Veit, aber auch in Klagenfurt, Feldkirchen und Völkermarkt wurden die Menschen "aufgerüttelt" .Die Wahrnehmungen reichten hierbei von "einem Grollen" bis hin zu "ich habe gedacht, da ist ein Flugzeug abgestürzt" oder "Auto explodiert".

In der Nacht sowie am Montag kam es immer wieder zu kleineren Nachbeben, so auch in der Nacht auf Dienstag. Die letzten vier Nachbeben ereigneten sich um 18.45, 19.13, 23.48 und 01.32 Uhr und hatten eine Stärke von 1,0, 1,2, 1,3 und 0,7. Das bestätigt die Übersicht der Erdbeben in Österreich der GeoSphere.