Rennfahrerin Alina Loibnegger (Team Racingfuel) feierte vergangene Saison beim Saisonfinale in Kroatien ihren Premierensieg, heuer startet die Euro-Nascar-Pilotin in der höchsten Klasse durch. Die letzten Wochen waren für die Pörtschacherin, die einen Topspeed von 250 km/h erreicht, dementsprechend von diversen Ereignissen geprägt. „Es ist lässig, was alles passiert. Es geht von Jahr zu Jahr stetig bergauf“, verdeutlicht Loibnegger, die nach wie vor ihren Job als Floristin nachgeht.