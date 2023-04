Rechtzeitig zu Ostern wachen viele Ausflugsziele aus Klagenfurt und Umgebung wieder aus dem Winterschlaf auf. Wir geben einen Überblick.

Auf den Pyramidenkogel kommt der Osterhase

Die höchste geschlossene Rutsche Kontinentaleuropas lockt auf den 100 Meter hohen Turm auf dem Pyramidenkogel. Wem die Rutsche zu schnell ist, kann auch einfach den einmaligen Ausblick genießen. Am Ostersonntag und Ostermontag kommt der Osterhase auf den Pyramidenkogel, und zwar um 11.30 Uhr, 13 Uhr und 14.30 Uhr. Während der Osterzeit ist der Turm täglich, außer Karsamstag, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 16 Euro, Kinder (6-15 Jahre) 8 Euro, für Kinder unter fünf Jahren ist der Eintritt frei. Einmal rutschen kostet 5 Euro. Mit der Kärnten Card ist der Eintritt einmal täglich gratis.

Osterprogramm im Minimundus

Die Welt im Kleinen erleben, kann man im Minimundus. Während der Osterferien bietet der Erlebnispark ein besonderes Programm. Am Dienstag (4. April) um 14 Uhr lädt "Nici" die Kinder zu einem Osterspaziergang, dabei erzählt "Phileas Fogg von seiner Weltreise mit den Osterhasen." Am Mittwoch (5. April) um 14 Uhr und um 16 Uhr sorgt ein Kasperltheater und Kinderschminken mit "Pripirita" für Unterhaltung. Am Gründonnerstag wird von 14 bis 16 Uhr in "Nicis"-Osterhasenwerkstatt gebastelt und gemalt. Am Karfreitag kann man wieder "Phileas Foggs Erzählungen seiner Weltreise mit den Osterhasen" lauschen. Am Ostermontag lesen dann Sabine und Michael Kristof-Kranzelbinder aus dem "Hase Primel" um 14.30 und 16.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 19,50 Euro, für Kinder von sechs bis 15 Jahren 9 Euro. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr dürfen gratis in die kleine Welt am Wörthersee.

Die kleine Welt am Wörthersee aus der Vogelperspektive © Helmuth Weichselbraun

Reise zu den Sternen im Planetarium

Das Planetarium Klagenfurt lädt zum Sterne schauen ein. Täglich finden drei Vorstellungen um 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr statt. Die Vorstellungen drehen sich um Planeten, die Sonne, eine Zeitreise vom Urknall bis zum Menschen und mittwochs gibt es um 14 Uhr ein spezielles Kinderprogramm: "Das Krokodil und die Sonne". Der Eintritt für Erwachsene beträgt 12 Euro, für Kinder 10 Euro. Mit der Kärnten Card ist ein Eintritt gratis.

Das Planetarium bringt Kindern die Sterne näher © Helmuth Weichselbraun

Ostereiersuche im Jumpworld

Hüpfen wie ein Osterhase lässt sich im Jumpworld (19,50 Euro) oder im Jump Dome (19 Euro) in Klagenfurt. Beide Trampolinparks haben während der Osterferien geöffnet. Am Ostermontag findet in der Jumpworld um 14 und um 16 Uhr eine Ostereiersuche statt. Mit der Kärnten Card ist der Eintritt jeweils zwei Mal im Jahr gratis.

Hoch hinaus in der Jumpworld © Markus Traussnig

Ponyreiten am Rauschelesee

Im Familienparadies Reichenhauser gibt es unabhängig vom Zauberwald, der noch bis 1. Mai geschlossen hat, einen großen Spielplatz mit 10.000 Quadratmeter Fläche. Das Gasthaus ist ab 13 Uhr geöffnet. Ponyreiten findet am Ostermontag um 14 Uhr und 16 Uhr statt. Der Spielplatz ist gratis, das Ponyreiten kostet für geübte Reiter 20 Euro pro Stunde. Für weniger geübte werden 20 Minuten an der Longe für 15 Euro angeboten.

Die Natur genießen am Rauschelesee © KK/Kärnten Werbung

Abenteuer im Waldseilpark

Groß und Klein hangeln sich in Keutschach durch den Waldseilpark am Pyramidenkogel. Kinder dürfen ab einer Körpergröße von 1,20 Metern an dem Kletterspaß teilhaben. Neu ist hier die Möglichkeit der Online-Reservierung. Hierdurch sollen die Wartezeiten reduziert werden. Der Park hat in den Osterferien von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Karsamstag hat der Waldseilpark geschlossen. Bei Regen bleibt der Park zu. Letzter Einstieg ist um 16 Uhr. Preise: Kinder zahlen 19,50 Euro, Erwachsene 26 Euro. Zwei Mal freier Eintritt mit der Kärnten Card.

Wildes Klettervergnügen am Pyramidenkogel © Waldseilpark

Sonderausstellung im Reptilienzoo

Noch ist die Sonderausstellung zu sehen. Gezeigt werden im Reptilienzoo Happ Gifttiere, die von der Polizei beschlagnahmt wurden. Diese wurden von Privatpersonen illegal gehalten oder von den Zollbehörden beschlagnahmt. Der Zoo kümmert sich um die Unterbringungen bei Züchtern oder anderen Reptilienzoos, da es sich mittlerweile schon um zu viele Schützlinge handelt. Außerdem können im Reptilienzoo Hasen gefüttert und Echsen gestreichelt werden. Der Reptilienzoo ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 16 Euro, Kinder zwischen vier und 15 Jahren zahlen 8 Euro. Freier Eintritt mit der Kärnten Card.