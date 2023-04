Die Nächte zwischen heutigem Montag (3. April) und Mittwoch können eisig werden. Die niederösterreichischen Marillenbauern bangen daher um die heurige Ernte, aber auch die heimischen Obstbauern zittern vor dem Frost. "Kirsche und Zwetschge sind kritisch", sagt Manfred Reautschnig vom Rabahof in Ebenthal, seit 31 Jahren mit seinem Obst am Benediktinermarkt in Klagenfurt vertreten. Zwar seien die Blüten noch nicht komplett aufgeblüht, was ein Vorteil ist, aber "die Blüten sind schon im Saft, wenn es mehr als minus 1,5 oder minus 2 Grad hat, dann wird das gefährlich. Gerade die Zwetschge ist sehr empfindlich", sagt der erfahrene Obstbauer.