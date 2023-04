Die Kärntner Autorin Nicole Richter ist in Friaul-Julisch Venetien im wahrsten Sinn des Wortes auf den Geschmack gekommen: Ihr zweiter Lebensmittelpunkt liegt, familiär bedingt, in Palmanova. Für die ausgewiesene Genuss-Expertin lag es daher nahe, ihre kulinarischen Erfahrungen zu Buch zu bringen. "Friaul-Julisch Venetien mit Geschmack" ist vor Kurzem im Styria-Verlag erschienen – "fast pizzafrei", wie Richter bei der Präsentation ihres Werkes in der Buchhandlung Heyn in Klagenfurt verriet.