Eva-Maria Vadlau ist unter den Ärzten so was wie eine Seriensiegerin. Denn achtmal in Serie wurde die Ärztin aus Krumpendorf zur beliebtesten Allgemeinmedizinerin in Kärnten gewählt. 2011 eröffnete Vadlau ihre Praxis in der Wörtherseegemeinde, nachdem sie zuvor 20 Jahre auf der Schmerzambulanz und der Palliativstation im Klinikum Klagenfurt tätig gewesen war. Diesen Umstieg habe sie nie bereut. "Statt Vorschriften und Dienstwege habe ich jetzt die Möglichkeit, selber zu gestalten und das umzusetzen, was wichtig ist. Ich wollte mir ausreichend Zeit für meine Patienten nehmen", erklärte sie damals in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung.