Jahrzehntelang war der Hofwirt am Hauptplatz 10 eine gastronomische Institution in Villach. 1974 übernahm Hansi Ebner den Betrieb von seinen Eltern. Nach den Corona-Lockdowns entschied sich der mittlerweile 70-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Ein Nachfolger für das Lokal wurde gesucht.