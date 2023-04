Die Polizei in Kärnten suchte in den vergangenen zwei Tagen nach einem 15-jährigen Schüler. Dieser war seit Freitag um 8 Uhr in der Früh aus der elterlichen Wohnung in Klagenfurt abgängig. Die Eltern waren in großer Sorge.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung am Sonntag, bei der auch ein Foto des Schülers in den Medien veröffentlicht wurde, kehrte dieser wieder von selbst nach Hause zurück. Das teilte die Mutter der Polizei am Sonntagnachmittag mit.