Die Polizei in Kärnten sucht nach einem 15-jährigen Schüler. Dieser ist seit Freitag um 8 Uhr in der Früh aus der elterlichen Wohnung in Klagenfurt abgängig. Die Eltern sind in großer Sorge.

Der Jugendliche ist circa 175 Zentimeter groß, korpulent, hat braune kurze Haare und braune Augen. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen.

Hinweise über den Verbleib bitte an die PI Klagenfurt-Pischeldorfer Straße unter 059133/2584.