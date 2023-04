Vielleicht hatte der Lenker zuerst noch auf einen Aprilscherz gehofft, irgendwann stand aber fest: Der Pkw muss tatsächlich gestohlen worden sein. Bisher unbekannte Täter hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein auf einem Parkplatz in Klagenfurt abgestelltes Auto entwendet. "Als der Zulassungsbesitzer, ein 57-jähriger deutscher Staatsangehöriger, am Samstag gegen 15 Uhr zum Standort seines Pkw zurückkehrte, war dieser nicht mehr dort", hieß es am Abend vonseiten der Polizei.

Anzeige wurde erstattet, der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.