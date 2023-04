Sowohl für den Körper als auch den Geist von Schwangeren sind Anna Eichwalder und ihre Yoga-Kurse in der Herbertstraße in Klagenfurt eine wichtige Stütze. "Ich unterstütze werdende Mütter in einer Zeit, in der es so bedeutsam ist, mental gestärkt zu sein", sagt die zertifizierte Yoga-Lehrerin. Das Schwangerschafts-Yoga passt sich mit den Bewegungen der schwangeren Frau an. Viele Positionen werden im Vergleich zu "normalen" Yoga sanfter ausgeführt oder haben einen erleichterten Ablauf.