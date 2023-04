Alles, was nicht rund läuft, wird in Kla­gen­furt der­zeit zur „Chef­sa­che“ er­klärt. Auch die Bahn­hof­stra­ße riss sich Bür­ger­meis­ter Chris­ti­an Schei­der (TK) im No­vem­ber 2022 unter den Nagel. Der au­to­freie „Le­bens­raum“ stand stets in der Kri­tik. Mit 1. April hätte sich die Stra­ße in eine Be­geg­nungs­zo­ne ver­wan­deln sol­len, um den Be­reich für Pkw, Rad­fah­rer und Fuß­gän­ger gleich­wer­tig at­trak­tiv zu ma­chen. Hätte. Pas­siert ist es nicht. Ab heute ist die ge­wohn­te Durch­fahrt für Pkw mög­lich.