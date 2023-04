In der Nacht auf Samstag um 1.45 Uhr läutete ein 26-Jähriger in einer Wohnhausanlage in Klagenfurt an der Wohnungstüre eines 61-Jährigen Sturm. Der Mann war so betrunken, dass er sich im Stockwerk vertan hatte und an der an der falschen Tür läutete.

Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Männer in dessen Verlauf schließlich der Betrunkene dem 61 Jahre alten Mann ins Gesicht schlug. Er wurde dabei verletzt und musste deshalb von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.