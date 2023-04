Kurz mal eine Runde am Petersplatz in Rom gedreht, nur wenige Minuten mal die Tower Bridge in London bewundert und dann noch schnell über Paris nach New York zur Freiheitsstatue – und das alles in wenigen Stunden und zum kleinen Preis. Möglich macht das das Minimundus in Klagenfurt, auch bekannt unter dem Namen "die kleine Welt am Wörthersee".