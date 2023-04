Die steigenden Zinsen ließen die Neukreditvergaben für Wohnbauzwecke in Österreich laut Nationalbank zuletzt um 41 Prozent einbrechen. Hat sich das auf die Frequenz in Ihren Kanzleien ausgewirkt?

WERNER STEIN: Immobilienkäufe sind seit Jänner stark rückläufig. Das liegt vor allem an der Verunmöglichung einer Zwischenfinanzierung. Diesbezüglich wird es mit April zwar Erleichterungen bzw. Lockerungen geben, die Rahmenbedingungen für den Erwerb von Eigentum bleiben aber schwierig. Ich habe etliche fertige Kaufverträge hier liegen, die wegen der erschwerten Finanzierung nicht unterschrieben werden können. Etwa den eines gut verdienenden Arztes und Familienvaters, der ein Haus kaufen will und der eine Wohnung besitzt, auf die aber noch ein Kredit läuft. Keine Zwischenfinanzierung. Kein Haus.