Er ist der Mann mit der Sonnenbrille und ernster Mimik. Viele kennen ihn nur so. Zumindest, wenn er im Dienst ist. Und das war Horst Binder nun 42 Jahre lang. Am Freitag ist sein letzter Arbeitstag im Dienste der Polizei. Dabei legt er einen Posten nieder, der geprägt ist von – vor allem schnellen – Verkehrsmitteln. Bis zuletzt leitete er Seepolizei, Flugpolizei, Autobahnpolizei. Zudem kümmerte er sich um Dienst- und Einsatzplanung für alle Großveranstaltungen in Kärnten wie etwa Ironman, GTI- und Harley-Treffen sowie die Fußball-Europameisterschaft 2008.