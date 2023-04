Beim Namen Karnerta fällt einem als Konsument als erstes Fleisch ein. Und das wird am Standort in Klagenfurt auch in riesigen Mengen verarbeitet. Kurz vor Ostern herrscht Hochsaison. Schinken, Selchwürsteln und Zungen sind gefragte Produkte für die Osterjause in Kärnten. 130 Mitarbeiter sind es alleine in Klagenfurt, erzählt Betriebsleiter Hubert Wallner, der den Klagenfurter Wirtschaftsreferenten Max Habenicht (ÖVP) im Rahmen eines Betriebsbesuches durch die Produktionsstätte führt. Insgesamt arbeiten 250 Mitarbeiter für das Unternehmen, das jährlich rund 75 Millionen Euro umsetzt.