Über Eigenantrag wurde über Christian Manessinger – Firma CM Glas – Glaserei – aus Klagenfurt ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Der Schuldner betreibt die bekannte Glaserei "CM Glas" in der Feldkirchner Straße in der Kärntner Landeshauptstadt.

Die Höhe der Passiva wird mit 90.000 Euro beziffert. Die Aktiva sind im Laufe des Verfahrens genau zu eruieren. Vom Konkurs sind rund 20 Gläubiger betroffen. Anzumerken ist, dass bereits im Jahr 2018 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt abgehandelt wurde. Damals konnte er mit seinen Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote abschließen. Dieser Plan wurde erfüllt. Nunmehr ist erneut die Zahlungsunfähigkeit eingetreten.

Zum Insolvenzverwalter wurde Christoph Mörtl, Rechtsanwalt aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 24. April 2023 über den AKV EUROPA unter klagenfurt@akveuropa.at bzw. den KSV1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 8. Mai 2023 statt.