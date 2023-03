Es ist kein Geheimnis, dass im Pörtschacher Gemeinderat die Emotionen manchmal überkochen. Am Mittwoch kam es erneut dazu: Ramona Diexer (ÖVP) und Gabriele Hadl (Grüne) gerieten beim Thema um einen Schwarzbau eines Hotels und um Hotelbetten in der Gemeinde aneinander. In einer geschmacklosen Geste gipfelte das Szenario: Diexer zeigte Hadl den Mittelfinger.