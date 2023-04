"Wir sind Ihnen allen von Herzen dankbar, dass Sie unserem Mädchen geholfen haben", bedanken sich die Eltern von Sadaf A. Vater und Mutter haben Tränen in den Augen. Sie haben schlimme Wochen und Monate hinter sich: Erst musste die Familie aus Afghanistan flüchten. Bei einer Routineuntersuchung in Kärnten wurde schließlich bei der 12-jährigen Tochter ein Tumor mit zehn Zentimetern Durchmesser an der Wirbelsäule festgestellt, der bereits in den Brustkorb wuchs und die Lunge verdrängte.

Sadaf wurde sofort zur weiteren Abklärung ins Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee eingeliefert. "Wir haben das Mädchen genau untersucht und konnten glücklicherweise feststellen, dass der Tumor lokal beschränkt und ohne Hinweis auf Bösartigkeit war", erzählt Jörg Jahnel, Abteilungsvorstand der Kinder- und Jugendheilkunde. Basierend auf diesen Erkenntnissen, entschied das Team der Kinder- und Jugendchirurgie rund um Primarius Johannes Schalamon, eine OP durchzuführen.

Der Tumor hatte einen Durchmesser von zehn Zentimetern © Kabeg

"Es war ein sehr komplexer Fall"

"Da das Gewächs eng an der Wirbelsäule lokalisiert war, zogen wir die Neurochirurgie hinzu", berichtet Schalamon, der gemeinsam mit seiner Ersten Oberärztin Dr. Gabriele Gritsch-Olipp und Primarius Thomas Kretschmer, Abteilungsvorstand der Neurochirurgie und Neurorestauration, am 21. März den Eingriff vornahm. "Es war ein sehr komplexer Fall. So etwas sehen wir sehr selten", sagen Kretschmer und Schalamon. "Wir mussten darauf achten, dass die Rückenmarkshaut nicht verletzt wird und dadurch ein sogenanntes Liquorleck entsteht", so die Primarii, die die Operation erfolgreich durchführen konnten. "Dass wir nun so ein gutes Ergebnis haben, ist aber auch den Anästhesisten, der Kinderintensivstation und natürlich der Pflege zu verdanken. Hier haben sehr, sehr viele Mitarbeiter und Berufsgruppen mitgeholfen", betont Schalamon.