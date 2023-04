Am ansonsten verwaisten Fußballplatz in Steinfeld tut sich wieder etwas. Verantwortlich dafür ist eine in Österreich nicht ganz so verbreitete Randsportart, nämlich Rugby. Vergangenen Dezember gründete Obmann Adrian Fritzer gemeinsam mit seinen Kollegen die "Gladiators Oberkärnten", den ersten Rugbyverein in Oberkärnten. Da der Verein erst im Kommen ist und derzeit noch aus lediglich zehn Spielern besteht, wurde eine Spielgemeinschaft mit den "Tigers Klagenfurt" gegründet. "Ziel ist es aber, dass beide Vereine so bald als möglich eigenständig am Ligabetrieb teilnehmen können und es ein Kärntner Derby geben wird", sagt Fritzer, der selbst mitspielt.