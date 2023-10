"Schleicher Toni", auf diesen Namen für eine der aktuell staureichsten Baustellen Kärntens haben sich Hörerinnen und Hörer der Antenne geeinigt. Es handelt sich dabei um das Straßenstück auf der A2 Südautobahn auf Höhe Klagenfurt-West.

Im September hat die Asfinag die Generalsanierung des Straßenabschnitts gestartet, seither kommt es vor allem im Frühverkehr immer wieder zu Verzögerungen, mitunter auch zur Blockabfertigung. "Es ist eine Katastrophe, vor allem in der Früh steht man hier immer wieder", beklagen Autofahrer.

Rund 30.000 Fahrzeuge sind unter der Woche im Bereich unterwegs, zu Spitzenzeiten sogar mehr. "Wir bedauern die Verzögerungen, die Arbeiten müssen aber gemacht werden und die Baustellenführung wird sich auch noch einspielen", sagt Walter Mocnik von der Asfinag Kärnten. Verkehrssimulationen würden dem Abschnitt bisher ein gutes Zeugnis ausstellen. "Wir wissen von bis zu 20-minütigen Verzögerungen, das ist unangenehm, bei Baustellen dieser Größe aber leider auch nicht selten", sagt Mocnik.

Zwei Bauabschnitte

Um sich Einzuspielen, hat die Baustelle auch noch Zeit. "Die Bauzeit wird bis Mai 2025 andauern, in den Sommermonaten von Mai bis September pausieren die Verkehrsmaßnahmen aber wieder", führt Mocnik aus. Gebaut wird in zwei Abschnitten: Zum einen wird die A 2 auf einer Länge von rund 1,4 Kilometer erneuert, danach folgt die Sanierung des Zubringers samt Rampen an der Kreuzung bei Minimundus. Die genaue Investitionssumme wird erst nach der derzeit laufenden Ausschreibung feststehen.

Alte Autobahn

An der Sanierung führt die laut Mocnik kein Weg vorbei: "Dieser Abschnitt wurde 1995 für den Verkehr freigegeben." Und werde nicht rechtzeitig in die Erhaltung investiert, werde es später nur noch teurer, so der Asfinag-Sprecher.

Ab 2027 werden die Zu- und Abfahrten zur A 2 in diesem Bereich saniert. Auch dafür sind rund zwei Jahre Bauzeit vorgesehen. Neben einer "tiefgreifenden Instandsetzung des Straßenoberbaus" werden laut Mocnik fünf Brücken generalsaniert sowie Entwässerung und Lärmschutz erneuert.

Baustelle im Raum Villach

Die zweite Großbaustelle auf der A2 findet derzeit im Raum Villach statt. Zwischen Knoten Villach und Villach-Faaker See und auch Brücken der Stadt werden saniert. Die Arbeiten sollen im November 2024 abgeschlossen sein. Knapp 28 Millionen Euro werden investiert.