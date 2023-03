Seit 8. April 2019 lenken Erwin Smole und Harald Tschurnig als Vorstandsvorsitzende die Geschicke der Klagenfurter Stadtwerke (STW). In der Aufsichtsratssitzung am Dienstagabend wurde beschlossen, dass deren Funktionen, also beide Vorstandsposten, neu ausgeschrieben werden. Ihre Funktionsperiode endet damit mit April 2024. Ein Jahr haben mögliche Kandidaten Zeit, sich für diese "Jobs" zu bewerben. Auch Tschurnig und Smole steht es frei, erneut eine Bewerbung abzugeben. Ob die beiden dem nachkommen? "Die Bewerbung ist eine persönliche Entscheidung. Wir haben uns in den letzten Jahren den Herausforderungen gestellt und das Unternehmen erfolgreich durch stürmische Zeiten gesteuert", so das Vorstands-Duo.