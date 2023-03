Klagenfurt ist eine von 112 Städten, die bis im Rahmen der sogenannten EU-Cities-Mission bis 2030 klimanetural werden wollen. "Klimaneutralität ist keine Utopie, sondern machbar!", sagte Wolfgang Hafner, Leiter der

Abteilung Klima und Umweltschutz und Geschäftsführer der KMG bei der heutigen Vorstellung der Maßnahmen. Um die Klimaneutralität zu erreichen, muss die Landeshauptstadt bis 2030 jährlich 350.000 Tonnen CO2 einsparen.

144 Millionen Euro für E-Busse

Einige Sparmaßnahmen wurden bereits umgesetzt: Die Stadtwerke haben etwa den Stromeinkauf komplett auf erneuerbare Energien umgestellt, Fernwärme wird durch Biomasse erzeugt, ein Fernkälteprojekt ist in Vorbereitung, Ergas soll durch grünes Gas ersetzt werden, der Ausbau von PV-Anlagen soll weiter forciert werden. Im Siedlungsbereich sollen Wohnprojekte, wie "Hi Harbach" die Zukunft weisen. Im Bereich Verkehr soll das Busangebot erweitert und ein E-Car-Sharing-System ab Herbst zur Verfügung stehen. Die gesamte Busflotte soll elektrisiert werden. Dafür müssen 144 Millionen Euro investiert werden. Die größte Investitionssumme, die allerdings auch das größte CO2-Einsparungspotenzial bringt. Die Ausschreibung für die Busse ist bereits erfolgt, die ersten E-Busse sollen im Herbst 2024 in Klagenfurt fahren.

Budgetvolumen von 500 Millionen Euro

Fraglich ist die Ausfinanzierung des Mammut-Projektes. Bis 2030 ist ein geschätztes Budgetvolumen von 500 Millionen Euro nötig, rund 40 bis 50 Prozent davon sollten mit Fördermitteln co-finanziert werden können. Klagenfurt ist jedoch bei der Umsetzung auf die Unterstützung von Land und Bund angewiesen. "Dass wir Teil der EU-Cities-Mission sind ist eine Herausforderung, die wir bewältigen werden, um die Lebensqualität, das Wohlfühlen und den Umweltschutz in Klagenfurt nachhaltig zu verbessern", sagt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).