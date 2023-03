Wenn man die Kernaussage beim Tourismus-Symposium der Region Wörthersee-Rosental im Casineum Velden kurz zusammenfassen müsste, liefe das wohl auf den Satz "Man muss den Tourismus in der Region völlig neu denken" hinaus. Aus zwei Gründen. Erstens: Nur so wäre man in der Lage, eine unverwechselbare Marke zu schaffen, und zweitens: Nur so könne man an einer Vision eines zukünftigen Lebensraumes arbeiten, der für alle Menschen – also sowohl für Einheimische als auch für Touristen – erstrebenswert wäre.