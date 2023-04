Der Neusiedler See ist derzeit mit einem Wasserstand von 115 Meter über Adria weiter historisch seicht. Ende März wurde der niedrigste Wert seit 1965 erreicht und die Prognosen für den Sommer sind nicht rosig. Bootsbesitzer suchen also nach Alternativen. Und viele davon probieren ihr Glück am Wörthersee - meist vergeblich. "Die Plätze am Wörthersee sind sehr gefragt. Wir erhalten derzeit viele Anfragen von Bootsbesitzern aus dem Wiener Raum, die vom Neusiedler See an den Wörthersee übersiedeln wollen", sagt Norbert Kosicak, 1. Vizepräsident des Union-Yacht-Clubs Wörthersee in Maria Wörth. Für die Wiener heißt es aber: Bitte warten. Mit etwas Glück werden im Yachtclub ein bis zwei Bojen im Jahr frei. Über 100 Liegeplätze verfügt der Verein. Aktuell sind nur Landliegeplätze zu bekommen. Aufgenommen werden nur aktive Segler, mit zwei Mitgliedschaften in der Familie. Ein Paar muss mit circa 2000 Euro inklusive Mitgliedsbeitrag für eine Boje im Jahr rechnen. Die Verträge werden nur jährlich abgeschlossen. Voraussetzung: "Wir bevorzugen aktive Segler", sagt Kosicak. Was bedeutet, dass, wenn das Boot stehen gelassen wird, die Berechtigung für den Liegeplatz entzogen wird.