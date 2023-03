Im Lavanttal holten sich "Tinderking" Luis und sein Kumpane Lev den "Rampensau"-Titel. In der "Dieschgerbrentl"-Hütte auf 1300 Metern Seehöhe spielten Promis um den Sieg und 20.000 Euro im Trash-TV-Format "Forsthaus Rampensau" auf ATV. Nun sind die beiden erneut bei einem Format des Senders zu sehen. Sie nehmen an "Tinderreisen" teil. Mit dabei ist auch Heinz aus Klagenfurt, der bei Astrid aus Deutschlandsberg in der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" sein Glück versuchte. Dort setzte sich der Klagenfurter zwar gegen seine Konkurrenten durch, aus der Liebe wurde aber nichts. Sie selbst machte ihm damals bei der abschließenden Aussprache den Vorwurf, "dass er nur ins Fernsehen wollte".

"Handy, eh klar"

Ins Fernsehen hat es Heinz somit wieder geschafft. Was er für seine Reisen mitnimmt? "Natürlich sein Handy, eh klar. Gute Stimmung und Aspirin." Die Liebe zu finden, das dürfte bei diesem Format nicht oberste Priorität haben. Aber auszuschließen ist es natürlich nicht, dass es vielleicht dennoch zwischen jemandem funkt.

Ebenfalls in der 5. Staffel mit dabei sind die Steirerinnen Bella und Martina. Start von "Tinderreisen" ist am Donnerstag, dem 30. März um 20.15 Uhr auf ATV. Die Folgen sind auch auf Zappn zu sehen.

Was ist "Tinderreisen"? Dabei handelt es sich um eine österreichische Reality-TV-Show, in der sich Singles per Dating-App und laufender Kamera verabreden.