Erst am gestrigen Montag wurde ein Konkursverfahren über Conrad von Euw, Inhaber einer Gebäudereinigung aus Reifnitz, eröffnet. Nun ist erneut eine Klagenfurter Reinigungsfirma in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Über das Vermögen der "Rundum Dienste GmbH" (vormals PSG Premium Services GmbH) wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen hat ein Reinigungsgewerbe und ist vorwiegend in der Gastronomie, Hotellerie sowie bei Gewerbetreibenden im Einsatz. Bisher wurde das Dienstverhältnis einer Person aufgelöst. Betroffen sind rund 30 Gläubiger.

Beim Unternehmen stehen 50.000 Aktiva, Passiva in der Höhe von 655.000 Euro gegenüber. Als Insolvenzursache wurden Umsatzeinbußen während der Corona-Pandemie angegeben. "Darüber hinaus wurden auch unternehmerische Fehlentscheidungen getroffen, wie zum Beispiel alle Mitarbeiter im Betrieb zu halten und in Kurzarbeit weiter zu beschäftigen, was dazu führte, dass COFAG-Ansprüche nicht anerkannt wurden. Die Liquidität ist daraufhin eingebrochen und es kam zu zahlreichen Gerichtsverfahren mit den Dienstnehmern. Letztlich wurde der Kreditrahmen durch die Hausbank nicht mehr verlängert", heißt es vonseiten des KSV1870.

Das Unternehmen soll mit einem Sanierungsplan (Quote: 20 Prozent) weitergeführt werden.