Die Klagenfurter Restaurants können sich wahrlich "schmecken" lassen. Bei der Präsentation des Falstaff-Guide 2023 schafften gleich fünf Klagenfurter Restaurants Plätze unter den zehn besten Lokalen Kärntens. Über den Sieg in Kärnten darf sich auch in diesem Jahr Hubert Wallner mit seinem Gourmet Restaurant in Dellach freuen. Wallner erreichte 99 Falstaff-Punkte und vier Falstaff-Gabeln. Er belegte damit in der österreichischen Gesamtwertung den zweiten Platz. Diesen teilt er sich mit bekannten Größen, das Salzburger "Ikarus" im Hangar 7, das niederösterreichische "Landhaus Bacher" in Mautern an der Donau, das Wiener "Mraz & Sohn" und das Restaurant "Obauer" in Werfen.