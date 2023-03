Lange wurde diskutiert, jetzt ist es aber fix: Das "Afterwork" am Klagenfurter Benediktinermarkt, von Anfang an ein Erfolgsgarant, geht auch in diesem Jahr wieder über die Bühne. Das ist das Ergebnis eines Treffens, zu dem Bürgermeister Christian Scheider (TK) neben Vertretern des Klagenfurter Stadtmarketings auch die Hauptakteure, nämlich die Markt-Gastronomen, lud.