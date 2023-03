Am Montag gegen 19.20 Uhr kontaktierte ein pensionierter Polizist die Beamten der Polizeiinspektion Krumpendorf und gab an, dass er bei einer Eisenbahnunterführung in Krumpendorf zwei Jugendliche beim Sprühen von Graffiti wahrgenommen habe. Unverzüglich begab sich die Streife vor Ort und nahm im Nahbereich zwei Jugendliche wahr, heißt es im Bericht der Polizei.