Geheime Gehaltsaufzeichnungen und Abrechnungen von ranghohen Magistratsmitarbeitern fanden Ende Februar den Weg aus dem Klagenfurter Rathaus. Gelandet sind sie in diversen Medienberichten - nicht gerade zur Freude von Magistratsdirektor Peter Jost. Dieser sucht derzeit akribisch nach den Personen, die die verschlossenen Informationen weitergaben und so zum Beispiel seine Überstundenansammlung oder Gehaltsabrechnung an die Öffentlichkeit spielten.