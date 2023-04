Woll-Fachgeschäft expandiert, Wollknäuel kommen nach St. Veit

"Die Wolllade" eröffnet eine Filiale in St. Veit. Das Unternehmen zieht in die Räumlichkeiten von "Kropfreiter" am Hauptplatz ein. Geschäftsführerin Margit Paier sucht noch Mitarbeiter. Betrieb in Klagenfurt bleibt.