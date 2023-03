In Kärnten

Windböen führten zu Straßensperren und umgestürzten Bäumen

Im Raum Klagenfurt gab es am Montagnachmittag zwei Einsätze wegen starker Windböen. In Köttmannsdorf und in Maria Saal kam es zu Straßensperren. Auch ein Strommast wurde beschädigt.