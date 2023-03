Im Herzen des Klagenfurter Stadtteiles St. Ruprecht steht der denkmalgeschützte Arnold-Riese-Hof. Er gilt als der erste soziale Wohnbau der Kärntner Landeshauptstadt. Fast 100 Jahre alt ist der viergeschossige Bau im Stil der Wiener Gemeindebauten - und ist in die Jahre gekommen. Mittlerweile sind die ehemaligen Arbeiterwohnhäuser dringend sanierungsbedürftig. Besagte Renovierungsarbeiten wurden bereits im November 2021 auf allen Stiegen des Gebäudes in Angriff genommen, ein Ende der Tätigkeiten ist aber noch lange nicht in Sicht. "Wir leben seit fast zwei Jahren auf einer Baustelle", jammern die Bewohner der rund 100 Hausparteien.