Bis 2030 will Klagenfurt am Wörthersee klimaneutral werden. Auch der gesamte Busverkehr in der Landeshauptstadt soll CO 2 -neutral und nachhaltig sein. Deshalb werden in regelmäßigen Abständen Elektrobusse unterschiedlicher Hersteller auf ihre Alltagstauglichkeit getestet. Noch bis Donnerstag, 30. März, sind Fahrgäste dazu aufgerufen, den E-Bus "Ikarus" kostenlos (ohne Entwerter und Fahrscheinkauf) auf der Linie B zu testen.

Um die Vergleichbarkeit der verschiedenen Modelle zu gewährleisten, wird auch "Ikarus"auf der Linie B (Hauptbahnhof–Welzenegg) eingesetzt. Hier können wichtige Parameter wie Energieverbrauch, benötigte Ladedauer, Fahrerkomfort und Fahrgastakzeptanz

erhoben werden.

Derzeit sind 74 Busse im Liniennetz der KMG Klagenfurt Mobil GmbH unterwegs, davon 27 Hybridbusse und ein Batteriebus.