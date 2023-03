Der 23. April, von Liliair genannter Starttermin für den Jungfernflug der neuen Airline von Lilihill-Chef Franz Peter Orasch nach Frankfurt, scheint gewaltig zu wanken. Weder die Airline selbst noch die drei Flughäfen, die Liliair ab Klagenfurt anfliegen will, können bzw. wollen derzeit sagen, ob der Plan tatsächlich hält. Am konkretesten wird Dieter Hulick, Sprecher des Flughafens Frankfurt. Am größten deutschen Airport, der als wichtigstes Ziel der Liliair gilt, findet sich der Liliair-Flug nach Klagenfurt zwar auf der Übersicht zu Ankünften und Abflügen - gelistet ab dem 7. Mai - mit den Flugnummern KLU 205 bis KLU 208, wobei KLU für den Klagenfurter Airport steht. Zweimal täglich soll Liliair nach Frankfurt bzw. von dort nach Klagenfurt fliegen.