Jahrelang wurde das Seniorenheim Hülgerthpark der Stadt Klagenfurt als Musterbeispiel präsentiert. Dann ein verheerender Prüfbericht zu den Themen Finanzen und Personal. Das war im Jahr 2015. Seitdem bröckelt die Fassade und die Klagenfurter Stadtpolitik bemüht sich, die Zukunft des in die Jahre gekommenen und demnach sanierungsbedürftigen Heimes zu sichern. 2021 musste dann aber ein geplanter Abriss und Neubau abgeblasen werden. Der Grund: Fehlplanungen ließen die Projektkosten von elf auf 17,5 Millionen Euro schnellen. "Was die Dauer der Umsetzung anbelangt, so muss festgehalten werden, dass wir damals die Stopptaste drücken mussten, da die Kosten für das alte Projekt explodiert sind", hält Bürgermeister Christian Scheider (ZK) fest. "Alles musste neu aufgestellt und reorganisiert werden."