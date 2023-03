Freitagmittag gegen 13.30 Uhr kam es in einem Mehrparteienwohnhaus in Maria Saal, Bezirk Klagenfurt/Land, in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss zu einem Küchenbrand. Der Wohnungsmieter konnte gemeinsam mit zwei zufällig anwesenden Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael am Zollfeld mit zwei Handfeuerlöschern den Brand selbst löschen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael am Zollfeld entlüfteten das stark verrauchte Stiegenhaus und die betroffene Wohnung mit einem Drucklüfter und durchsuchten den Brandort mit Wärmebildkamera nach Glutnestern. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden, die Höhe steht noch nicht fest.

Die Brandursache dürfte nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt eines Elektrogerätes gewesen sein. Personen kamen nicht zu Schaden.