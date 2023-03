Steigende Lebenserhaltungskosten treffen derzeit vor allem sozial schwächere Personen. Aus diesem Grund kündigt der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (TK) an, am kommenden Dienstag im Stadtsenat eine Mietpreisbremse für die 3100 Gemeindewohnungen einzuführen.

Scheider erklärt das Thema in einer Aussendung "zur Chefsache" und entzieht es damit seinem Parteikollegen und Vizebürgermeister Alois Dolinar. "Uns ist es wichtig, gerade in diesen schwierigen Zeiten der Rekordinflation den Menschen unter die Arme zu greifen", sagt Scheider.

Am 28. März möchte er in einer Sondersitzung das Vorhaben beschließen. Eine Mietzinserhöhung soll für heuer damit ausfallen. "Die Einmalzahlung der Bundesregierung ist dann für Mieter von Gemeindewohnungen in der momentan schwierigen Lebenssituation ein zusätzlicher Teuerungsausgleich."