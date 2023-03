Zwei Einbruchsdiebstähle meldet die Kärntner Polizei am Donnerstagabend. Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Mehrparteienhaus im Gemeindegebiet von Völkermarkt mehrere Kellerabteile auf. Fünf hochpreisige E-Mountainbikes und zwei Mountainbikes wurden gestohlen. "Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest", so die Polizei.

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag brach ein bisher unbekannter Täter in das Wohnhaus einer 89 Jahre alten Frau in Klagenfurt ein. Der Einbrecher durchwühlte das gesamte Haus und stahl daraus Schmuck. Der Wert der Beute ist noch unbekannt, die Ermittlungen laufen.