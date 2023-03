Der Flohmarkt in Viktring ist weit über die Grenzen Kärntens bekannt. Rund 500 Händler und an die 30.000 Besucher strömen Jahr für Jahr von nah und fern auf das Gelände des alten Campingplatzes im Süden von Klagenfurt, um Kleidung, Fahrräder, Bücher, Töpfe und, und, und an den Mann bzw. die Frau zu bringen oder eben mit nach Hause zu nehmen. Seit 1992 gibt es an jedem letzten Wochenende im April sowie an jedem ersten Wochenende im September die Veranstaltung, die schon so etwas wie Volksfestcharakter hat. Mittlerweile gehört ein Kinderflohmarkt und ein Vergnügungspark dazu.