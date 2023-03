Der kleine Bungalow am St.-Primus-Weg 74 in Klagenfurt steht seit Langem leer. Umgeben ist er von einem großzügigen Garten mit altem Baumbestand. Die The Tree Three GmbH von Markus Klaura und Sebastian Horvath (Lendarchitektur) möchte auf dem 1827 Quadratmeter großen Grundstück eine Wohnanlage mit einem zwei- bzw. zwei dreigeschossigen Gebäude mit acht Wohnungen und einer Tiefgarage errichten. Der Magistrat Klagenfurt hat Ende Jänner die Baubewilligung erteilt.