Mit 31. März läuft das Projekt "Lebensraum Bahnhofstraße" in Klagenfurt aus. Am 1. April hätte in der Bahnhofstraße ab Höhe Priesterhausgasse weg bis zur Kreuzung 8. Mai-Straße eine Begegnungszone installiert werden sollen. Hätte, denn nun kommt doch alles ein wenig anders als geplant.