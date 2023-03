Auf Facebook gingen die Wogen über ein Inserat der Kärntner Riedergarten Immobilien GmbH hoch. Beworben wird eine Boje zur Miete mit Baderecht für vier Personen im Wörthersee um 4000 Euro für die heurige Saison. Der Preis sorgte für Verwunderung und Aufregung. Kritiker meinten, dass der verlangte Preis selbst in Schilling zu hoch wäre. Doch ist das so? Für Claudia Kohl von Riedergarten Tourismus keineswegs: "Wir bieten ein spezielles Paket an, welches nicht mit Standbad-Saisonkarten oder einer Bojenvermietung alleine vergleichbar ist und sehr viel mehr Leistung beinhaltet."