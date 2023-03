Die Aufregung bei den Neos geht weiter. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich der Landesvorstand der Jugendorganisation der Partei, Junos, mittlerweile aufgelöst. „Der Landesgeschäftsführer und der Vorstand-Stellvertreter sind zurückgetreten, weil sie dem Takt der aktuellen Linie nicht folgen können. Gemäß unseren Statuten bewirkt das eine automatische Auflösung des Landesvorstands“, sagt Lukas Latschen, bis vor wenigen Tagen Landesvorsitzender. Mit der aktuellen Linie ist in diesem Fall der Verbleib von Janos Juvan als Neos-Landessprecher gemeint. Latschen hat bereits am Dienstag angekündigt, dass Junos Konsequenzen ziehen werden, sollte Juvan nicht zurücktreten. Hintergrund ist das schlechte Abschneiden der Partei bei der Landtagswahl, wo man mit 2,59 Prozent den Einzug in den Landtag deutlich verfehlte. Es gibt aber auch Stimmen innerhalb der Junos, die die Art und Weise, wie in den letzten Tagen und Wochen Kritik kommuniziert wurde – vorwiegend über die Medien – als Grund für die Auflösung nennen.