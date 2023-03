Die Antenne Kärnten feiert am 6. Mai ihr "25 Jahre Geburtstagsfestival" in der Blumenhalle St. Veit und dafür sucht der Radiosender noch eine "lässige" Kärntner Nachwuchsband. "Die Sieger des Bandcontests werden mit den Chartstürmern 'Alle Achtung', 'Rian', 'DJ Enrico Ostendorf' und Kabarettist 'Petutschnig Hons' auf der Bühne stehen", erklärt Antenne Kärnten Programmchef Timm Bodner. An wen der letzte Bühnenslot geht, das entscheidet eine Fachjury und von 1. bis 10. April ganz Kärnten mittels Online-Voting.

Demo schicken

Bewerben können sich Bands ab sofort mit einem Demo, das sie an die Antenne Kärnten schicken: "Egal welches Genre, Hauptsache ihr spielt gut und gerne", so Bodner, der sich auf zahlreiche Einsendungen freut. Die siegreiche Band wird einen etwa dreißigminütigen Auftritt am 6. Mai auf der Bühne in der Blumenhalle in St. Veit bekommen. Wann genau, das wird von der Antenne festgelegt, die "Backline" ist selbst mitzubringen, für die Bühnen- und Tontechnik im Hintergrund sorgt die Band somit alleine.

Der Preis

Neben einem unvergesslichen Bühnenauftritt werden die Gewinner von der Antenne und der Stadt St. Veit zu einem "All-Inklusive-Wochenende" im Gesamtwert von 2250 Euro eingeladen: Dazu gehört die Übernachtung im Kunsthotel Fuchspalast, vom Freitag bis Sonntag für zehn Personen in fünf Doppelzimmern mit Frühstück und Wellnessprogramm im Wert von 1250 Euro. Ein professionelles Fotoshooting für die Band im Gegenwert von 500 Euro und ein Shoppingtrip, auch im Wert von 500 Euro in St. Veit. Mit kulinarischer Verköstigung in der Innenstadt, Shoppen, Bühnenoutfit und mehr.