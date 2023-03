Wegen eines Inserats, das die Kärntner Riedergarten Immobilien GmbH auf Facebook geteilt hat, gehen im Netz die Wogen hoch. Angeboten wird: "Boje inklusive 4 Baderecht in Pörtschach am Wörthersee". In der Objektbeschreibung ist dann zu lesen: "Zur Vermietung für die Saison 2023 (01.04.2023 - 31.10.223) gelangt eine Boje in Pörtschach am Wörthersee! Ebenso in der Pacht inkludiert ein Baderecht für 4 Personen." Verankert ist die Boje am Nordufer des Wörthersee vor dem Hotel Villa Rainer in Pörtschach.

Zwar gibt es heuer einen kräftigen Preisanstieg in den Strandbädern am Wörthersee, eine Saisonkarte für 1000 Euro pro Person dürfte aber wohl einzigartig sein. So verwundert es nicht, dass der Facebookpost bereits dutzendfach kommentiert und geteilt wurde: "Schade, dass man ein öffentliches Gut vermieten darf. Sehr traurig", schreibt eine Userin. Ein Kommentator meint, dass das sogar noch in Schilling übertrieben wäre: "4.000 Euro um im Wörthersee zu baden??? Wäre sogar in Schilling gerechnet a bissale übertrieben!! Wie kommt man bitte auf so einen Preis? Wie setzt der sich zusammen? Was ist da all inklusive? Champagner, Seebutler…?". Ein anderer Facebooknutzer zeigt günstigere Alternativen auf: "Im Lorettobad kostet die Saisonkarte... ca. 75 Euro im Jahr ...".

Andere Nutzer von Facebook finden den Preis wiederum gerechtfertigt, denn es handle sich um einen der begehrten Schiffsanlegeplätze am Wörthersee: "Eine Boje setzen allein kostet sicher mit allem drum und dran Taucher, Material ca 2000 Euro!!", schreibt ein User und auch ein anderer Kommentar bestätigt, dass der Preis für eine Boje zum anlegen eines Bootes am Wörthersee durchaus in Ordnung geht: "Die Nachfrage macht den Preis!".