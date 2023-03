Den Wunsch, Ärztin zu werden, hatte Michaela Ortner-Schmacher schon als kleines Kind. Das kam nicht von ungefähr, denn ihr Vater, Reinhard Ortner, praktizierte erfolgreich als Unfallchirurg. Nach der Matura ging es für die Klagenfurterin nach Wien, um Medizin zu studieren. Mit dem Doktor-Titel in der Tasche kehrte sie in ihre Heimat zurück und absolvierte den Turnus am LKH Klagenfurt (heute Klinikum) und am LH Hermagor (heute Gailtal-Klinik).